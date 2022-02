Red Hot Chili Peppers: "A volte siamo troppo competitivi e ciò può portare qualche disaccordo"

Anthony Kiedis e Flea hanno parlato alla rivista britannica NME del ritorno di John Frusciante nei Red Hot Chili Peppers e dei benefici che ha portato alla band per realizzare il nuovo album "Unlimited Love" la cui uscita è programmato per il prossimo 1 aprile.



Il frontman del gruppo californiano, Anthony Kiedis lo ha ben sottolineato: “In tutta onestà, l'evento più grande, è stato il ritorno di John nella band. Questo è stato il cambiamento più colossale nelle nostre vite. E Dio, io ero pronto a qualsiasi cosa".



Il rapporto di Frusciante con la band è da sempre non continuativo, l'ultimo album a cui ha collaborato prima di questo è stato "Stadium Arcadium" (

leggi qui la recensione) uscito nel 2006. Venne sostituito nel 2009 da Josh Klinghoffer che ha partecipato negli album "I'm With You" (leggi qui la recensione) del 2011 e "The Getaway" (leggi qui la recensione) del 2016.



Mentre lavoravano al nuovo album, Kiedis e Flea si sono resi conto che mancava qualcosa. Dice Kiedis: “Procedeva lentamente e senza una vera spinta. Era contorto. Poi sia io che Flea abbiamo avuto contemporaneamente una sensazione dentro di noi: 'Sarebbe davvero bello coinvolgere John in qualche modo in questo processo'. Era trascorso molto tempo e stava tornando nuovamente nel nostro giro dopo essere stato per gli affari suoi.”



Sul suo rientro nei Red Hot Chili Peppers John Frusciante ha raccontato all'NME: "Flea mi aveva messo in testa l'idea di tornare, io me ne stavo seduto con la chitarra pensando che non scrivevo musica rock da molto tempo. Potrei ancora farcela?".



Una volta tornato Frusciante, si poneva il problema di congedare Klinghoffer. Flea lo ha spiegato così: "Era con noi da 10 anni, è stata una cosa emotivamente difficile da fare. Non solo era un grande musicista, faceva squadra era premuroso e di supporto: una persona disponibile, gentile e intelligente. Ma artisticamente, in termini di capacità di parlare lo stesso linguaggio, era più facile lavorare con John. Tornare in una stanza, iniziare a suonare e lasciare che tutto fluisse... è stato davvero entusiasmante".



La realizzazione dell'album è stata interrotta dal diffondersi della pandemia, ma se da una parte ha allungato i tempi, dall'altra si è rivelato un'opportunità per comporre materiale, alla fine la band si è ritrovata con un centinaio di nuove canzoni. Ha detto Kiedis: “La dinamica era molto salutare, produttiva e creativa. A volte possiamo essere un po' troppo competitivi e questo può portare a qualche disaccordo, ma questa volta ci siamo davvero sostenuti l'un l'altro in modo positivo".



Il primo singolo di "Unlimited Love", il loro primo da cinque anni a questa parte, è intitolato “Black Summer”. Qui sotto potete vedere il video della canzone.