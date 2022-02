John Mellencamp disse a Bob Dylan: "Smettila di chiamarmi!"

John Mellencamp, è sia un amico che un grande ammiratore di Bob Dylan, ma, come in ogni amicizia che si rispetti, c'è stato un periodo in cui gli ha dovuto parlare chiaro e dirgli di smetterla di chiamarlo in continuazione.



A raccontarlo è il musicista dell'Indiana nel corso di una intervista rilasciata al magazine statunitense Billboard: "Bob Dylan mi chiamava nel cuore della notte e mi leggeva i testi su cui stava lavorando per dei nuovi dischi.

Alla fine gli ho detto: 'Bob, smettila di chiamarmi, perché io non ti dirò nulla. Non sono un buon consigliere perché a me piace tutto quello che fai. Sono felice di sentire queste cose, ma non sono un granché come consigliere.'".



Il 70enne Mellencamp lo scorso mese ha pubblicato il suo nuovo album in studio, “Strictly a One-Eyed Jack” (leggi qui la recensione). Al disco, in tre canzoni, ha collaborato un altra leggenda della musica rock, Bruce Springsteen. Lo stesso Mellencamp ha sottolineato come veda il Boss nello stesso identico modo in cui guarda a Dylan. “Ci sono pochissimi ragazzi che, musicalmente, ho finito per ammirare; Bruce e Bob sono sicuramente due di quelli e sono felice di dire che ho un buon rapporto con entrambi”.

Una pratica che si è diffusa nell'ultimo anno e quella di vendere i propri cataloghi musicali, sia Dylan che Springsteen hanno proceduto a cederli dietro compenso con cifre da capogiro.

John Mellencamp, per il momento non l'ha fatto, anche se non esclude che in futuro possa accadere. Ha spiegato: "La mia opinione è che sia una buona idea farlo, perché se lo lasci ai tuoi eredi, ciò creerà solo dei problemi. Se lasci loro dei soldi, sapranno cosa farne. Con le canzoni non sapranno cosa fare. Solo Bob Dylan sa cosa fare con le canzoni di Bob Dylan. Solo Bruce sa cosa fare con le sue canzoni. Mi spiego, lui ha un ragazzo che è un vigile del fuoco, come potrà sapere, 'Dovremmo permettere che questo vada in questo film' o qualsiasi altra cosa. Loro non lo sanno. È un grosso fardello da lasciare ai tuoi figli. A un certo punto era così importante essere 'legittimati', far parte di una rock band. Ora non sembra avere un gran significato. Intendo dire, chi avrebbe mai pensato che queste canzoni sarebbero durate così a lungo e avrebbero avuto questo genere di valore? Io no di sicuro". .