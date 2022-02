Sanremo 2022, la quinta conferenza stampa (venerdì 4 febbraio)

Che ve lo dico a fare che si è cominciato in ritardo? Lo scrivo da giorni (e ogni giorno che passa continuo a considerarla una mancanza di rispetto e professionalità).

Un po' di agitazione in sala stampa (sono stati rilevati dei casi di positività al Covid).

Al tavolo, le nuove presenze sono Maria Chiara Giannetta, l'attrice co-conduttrice della serata, e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Perle dal Coletta-lessico: "soapizzata", "codice valoriale", "quanto abbia permeato nel cuore di tutti" (errore sintattico: "permeare" è transitivo); nelle risposte, un rischioso "potrei incunearla in terza serata" riferito a Drusilla Foer.

Claudio Fasulo anticipa i contenuti della serata, come da suo compito: ricorda gli artisti ospiti duettanti (Loredana Berté, Arisa, Francesca Michielin, Andy dei Bluvertigo, Mauro Pagani, Sophie and the Giants, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, Nek, i Calibro 35, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Rosa Chemical, Rita Marcotulli).

Le domande iniziano alle 12.56, e daremo riscontro solo delle risposte a tema musicale.

Amadeus: "La proposta di fare un Festival con dodici big e dodici giovani? Non so, ci penserò".

Amadeus: "Nella scelta delle canzoni non ho tenuto particolarmente presenti le potenzialità di ben figurare all'Eurovision Song Contest".

Amadeus: "La scaletta delle esibizioni dei cantanti in gara è discussa da anni, così come la collocazione tarda di alcuni concorrenti, e sempre spiego che alcune cose del programma, ospiti e obblighi di partnership, non possono essere concentrate in una seconda ipotetica parte del programma. Per domani sera, la finale, non posso certo promettere che chiuderemo prima delle due".

Amadeus: "Fantasanremo: si sta oltrepassando il limite? Non credo. A me piace che gli schemi non siano rigidi, nessuno degli artisti che citano in un modo o nell'altro il Fantasanremo esce dai limiti del gioco e dello scherzo, e questo la dice lunga sul clima che regna fra i cantanti in gara".

Claudio Fasulo: "Stasera Peppe Vessicchio ci sarà, ma fate finta che non ve l'abbia detto: lui non vuole che roviniamo la sorpresa".

Amadeus: "Ci saranno Marco Mengoni e ci sarà un tributo a Lucio Dalla? Stiamo valutando entrambe le cose".

