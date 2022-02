Come stanno andando le canzoni di Sanremo in radio e sulle piattaforme

Si sta confermando la tendenza degli ultimi anni: le canzoni del Festival funzionano ovunque. Fino a qualche tempo fa non era così scontato che i brani in gara al Festival andassero bene nelle classifiche che rilevano streaming e vendite: una recente statistica diffusa dalla FIMI spiega che nel 2022 le canzoni di Sanremo hanno generato 28 certificazioni "disco di platino", contro le 15 del 2020 e le 17 del 2019. Ma nel 2018 sono state solo 6 e nel 2014 solo 3.

Quest'anno c'è più omogeneità tra gli spazi: "Brividi" di Mahmood e Blanco è la più ascoltata ovunque, ma vanno bene anche La Rappresentante di Lista e Rkomi (la cui "Insuperabile" è invece bassa in classifica), Achille Lauro e Gianni Morandi. Elisa, attualmente seconda, va molto bene su YouTube, meno in streaming e bene in radio. Ecco le tendenze delle classifiche:

Lo streaming

Le top 10 delle piattaforme sono dominate dalle canzoni del Festival. In testa, ovunque, "Brividi" di Mahmood e Blanco che ha totalizzato quasi tre milioni e mezzo di ascolti su Spotify, arrivando anche nella top 10 globale al 5° posto. “Brividi”, secondo un comunicato di Spotify, ha realizzato il record italiano di stream di una canzone in un solo giorno, superando il precedente primato italiano stabilito da Gemitaiz e Madman con “Veleno 7” nel 2019.

La canzone è in testa anche alla graduatoria di Apple Music, che condivide con quella della piattaforma rivale le posizioni dal 2 al 6: Rkomi, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Achille Lauro e Noemi.

Nella top 10 di Apple Music c'è una canzone non sanremese al 10° posto (Sick Luke), ma il Festival ha trainato pure "Coraline" dei Maneskin, suonata dalla band martedì sera e ora in top 20.

Le Radio

Secondo i dati della Classifica Airplay dei brani in gara più trasmessi di Radio Monitor (aggiornata alle 9.00 di questa mattina), "Brividi" di Blanco e Mahmood è la canzone prima sia per passaggi che per punteggio. I due sono seguiti da La Rappresentante di Lista, Achille Lauro e Gianni Morandi. Trovate la classifica completa qua, elaborata appositamente per Rockol .

YouTube

Sempre molto bene Mahmood e Blanco, in testa alla classifica dei video di tendenza, con quasi 5 milioni e mezzo di visualizzazioni per il video ufficiale di "Brividi" (senza contare quelle del video della performance, che però verrà rimosso la prossima settimana come tutti quelli delle esibizioni). Si conferma La Rappresentante di Lista (4°) ma qua recuperano terreno Elisa (seconda) ed Irama, assenti dalle classifiche delle piattaforme streaming audio. Da notare però le proporzioni: mentre scriviamo, "O Forse sei tu" di Elisa non arriva al milione di visualizzazione, meno di uno quinto di "Brividi".