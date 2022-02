Sanremo 2022, la nuova classifica generale: chi sale e chi scende

Chi ha perso più posizioni nel raffronto fra le votazioni della sala stampa e quelle di televoto e Demoscopica Mille è Giovanni Truppi (meno 8 posizioni), La Rappresentante di Lista e D'Argen D'Amico (che scendono di sei posizioni), Ditonellapiaga e Rettore (che scendono di cinque posizioni). Al vertice e in coda c'è uno scambio fra Elisa, che da prima diventa seconda scambiandosi di posto con Mahmood e Blanco, e Tananai che scende all'ultimo posto mentre Ana Mena risale al penultimo.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!