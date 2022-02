Sanremo 2022, Ernesto Assante:  "La migliore delle tre, finora"

La prima puntata non era granché, ma c’era comunque Fiorello a renderla più lieta. La seconda era sicuramente meglio, ma a salvarla è stato principalmente il travolgente Checco Zalone. La terza, diciamolo, di difetti ne ha avuti pochi, salvo la lunghezza: tante canzoni, tutte e venticinque, tanta altra musica, quella meravigliosamente live di Cesare Cremonini, con la sua band e l’orchestra del Festival, assieme a quella che dalla nave ci ha proposto Gaia; un po’ di leggero divertimento, con il garbo, la classe e lo stile di Drusilla Foer; una finestra sulla realtà e sulla memoria con Roberto Saviano.

Una serata molto ricca, molto meno noiosa delle precedenti, una di quelle serate che solo la Rai, quando vuole, sa mettere in piedi, dimostrando che lo show può non essere volgare pur restando popolare, che può essere divertente senza essere stupido. Anzi, che può mettere in scena una coppia di uomini che si cantano l’un altro una canzone d’amore, una presentatrice en travesti, un ricordo di Falcone, Borsellino e Rita Atria, le immagini della Liguria, una trentina di canzoni, e farlo bene. Si, perché la terza serata del festival è stata per adesso la migliore.

Le prime due ci hanno convinto di meno, ammettiamolo, perché dopo la sbornia dello scorso anno dalla musica sinceramente ci aspettavamo di più. Dopo il trionfo della musica ‘alternativa’ dello scorso anno pensavamo che il festival non potesse tornare indietro. Il festival della restaurazione, invece, indietro c’è tornato, facendo finta di andare avanti con Rkomi, Sangiovanni, Aka7even, Dargen D’Amico, Mahmood e Blanco, La Rappresentante di Lista e via discorrendo, tutti però più o meno orientati verso una forma di moderno pop nazionale che tutto ingloba e tutto omogenizza.

Ma sentendole tutte insieme, venticinque canzoni in gara, non sono poi così male come erano sembrate nelle due serate separate.

No, non possiamo dire che ci siano piaciute tutte, no, la maggioranza erano medie, o anche mediocri, in un insieme che tutto comprende, da Iva Zanicchi a Giovanni Truppi, con una larga serie di varianti nel mezzo, tutte sfortunatamente centrate su mainstream pop e mediamente ‘medie’. Certo il teen pop c’è sempre stato, la canzone ‘leggera’ è sempre stata in circolazione, Sanremo è pur sempre Sanremo, e ogni volta che c’è un’azione esiste una reazione, ma è vero che la musica in Italia è cambiata e quest’anno il Festival lo ha ricordato poco, troppo poco. Ma la noia è stata in gran parte evitata, e alla fine, quasi alle due di notte, ci possiamo accontentare.

Ernesto Assante