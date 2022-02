Sono tornati i Red Hot Chili Peppers: ecco il nuovo singolo

Qualche giorno fa Red Hot Chili Peppers avevano pubblicato una clip sui social, una sorta di teaser. Di cosa? Del nuovo singolo "Black summer", uscito questa notte - che anticipa l'album dal titolo "Unlimited love", in uscita il 1° aprile.

È la prima incisione del gruppo dal rientro di John Frusciante, e si sente eccome: l'inconfondibile chitarra è in primo piano, nella canzone, prodotta da Rick Rubin.

Lo scorso ottobre il batterista Chad Smith aveva confermato che il nuovo album della band era "quasi finito". "The Getaway” ( leggi qui la recensione ) era uscito nel 2016. Ma nel frattempo è appunto tornato lo storico chitarrista John Frusciante, assente dai tempi del maggio 2006 e di “Stadium Arcadium”. Josh Klinghoffer, che aveva militato nella band negli ultimi anni, invece, suona con Eddie Vedder e con i Pearl Jam.I Peppers saranno in tour questa estate, con tappa italiana il prossimo 18 giugno come headliner del Firenze Rocks alla Visarno Arena. Questa la tracklist dell'album, che comprende ben 17 canzoni:

Black Summer

Here Ever After

Aquatic Mouth Dance

Not the One

Poster Child

The Great Apes

It's Only Natural

She's a Lover

These Are the Ways

Whatchu Thinkin'

Bastards of Light



White Braids & Pillow Chair

One Way Traffic

Veronica

Let 'Em Cry

The Heavy Wing

Tangelo