Sanremo 2022: la trascinante esibizione del superospite Cesare Cremonini

Tornato padrone del palco a distanza di circa un'ora, ha interpretato “La ragazza del futuro”, title track del suo prossimo album atteso nei negozi il 25 febbraio che verrà portato dal vivo in tour negli stadi italiani a partire dalla data zero a Lignano Sabbiadoro il 9 giugno.

Cremonini è intervenuto in due momenti diversi durante il festival della canzone italiana. Nella prima parte del suo show sanremese ha proposto un medley composto da alcuni dei suoi cavalli di battaglia: "Nessuno vuole essere Robin", "Marmellata 25", "Logico", "La nuova stella di Broadway", "Poetica". Qui potete vedere la sua esibizione .

Cesare Cremonini è stato il superospite della terza serata del festival di Sanremo. Il musicista bolognese si è esibito per la prima volta di fronte al pubblico del teatro Ariston cogliendo l'occasione per festeggiare anche i suoi venti anni di attività solista.

