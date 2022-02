Rock and Roll Hall of Fame: anche quest'anno ignorati Iron Maiden, Smiths, Motorhead e Soundgarden

Nella giornata di ieri la Rock And Roll Hall Of Fame ha annunciato i nomi dei candidati per l'elezione dell'anno 2022, ovvero i diciassette artisti sotto elencati.

Beck

Pat Benatar

Kate Bush

Devo

Duran Duran

Eminem

Eurythmics

Judas Priest

Fela Kuti

MC5

New York Dolls

Dolly Parton



Rage Against the Machine

Lionel Richie

Carly Simon

A Tribe Called Quest

Dionne Warwick

Come ogni anno è curioso fare la conta di chi non è stato preso in considerazione dalla fondazione sita a Cleveland, nello stato dell'Ohio. Quest'anno avevano compiuto il quarto di secolo dalla prima pubblicazione (requisito necessario perché si possa entrare in nomination) e sono stati ignorati, tra gli altri, Fiona Apple, Erykah Badu, Belle & Sebastian, *NSYNC e Spice Girls.

Tra quanti da tempo hanno le carte in regola per poter entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, ma non sono ancora stati eletti, la lista comprende musicisti quali Mary J. Blige, Soundgarden, Replacements, Bad Brains, Motörhead, Dave Matthews Band, Thin Lizzy, Eric B. & Rakim, Jane's Addiction, John Prine, Iron Maiden, Smiths e Gram Parsons.