Sanremo 2022, le pagelle della terza serata

Highsnob & Hu – “Abbi cura di te” 7 Brano che cresce serata dopo serata. Un pezzo in cui non si abbracciano solamente i due artisti, il rapper spezzino e l’artista marchigiana, ma anche due mondi: il cantautorato e l’urban. Intensi, profondi.

Giusy Ferreri - “Miele” 5 Una canzone dal sapore retrò, molto diversa da quello che Ferreri ha proposto negli ultimi anni. Il pezzo non ha mai uno scatto, un momento culmine, nonostante la buona interpretazione. La scenetta megafono-microfono è più utile a creare meme sui social che alla sorte finale del brano.

Al via la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Immancabili le nostre pagelle. Nel corso di questo terzo giro di boa abbiamo l’occasione di ascoltare tutte le 25 canzoni in gara. La gara si fa più serrata. Vota il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria Demoscopica 1000. Entrambe le componenti di voto hanno un peso del 50%. La media tra le percentuali di voto ottenute dalle canzoni nella serata e quelle ottenute nelle precedenti determinerà una nuova classifica. Spazio alla musica. Ecco i voti e i commenti, esibizione dopo esibizione:

