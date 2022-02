John Legend lancia "Our song", nuova piattaforma di NFT

Tra le molteplici attività di John Legend, che negli Stati Uniti è anche uno dei giudici del talent show televisivo The Voice, c'è ora anche quella di amministratore delegato di Our Happy Company, una società che ha fondato insieme al CEO del DSP musicale taiwanese KKBOX, Chris Lin, al co-fondaotre di twitch, Kevin Lin e al venture capitalist Matt Cheng. Centrale nell'attività della startup è una piattaforma dedicata alla creazione di NFT musicali chiamata ‘OurSong', la cui missione consiste nell'operare sulla blockchain per produrre e vendere articoli da collezione digitali (video, brani, forme d'arte varia) a cura di artisti tanto affermati quanto emergenti.