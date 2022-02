Sanremo 2022, NUOVOIMAIE: a Yuman il Premio Enzo Jannacci

Redazione MusicBiz Di

E’ Yuman il vincitore dell’edizione 2022 del Premio Enzo Jannacci, riconoscimento collegato al Festival della Canzone Italiana istituito da NUOVOIMAIE nel 2017 e dedicato ai giovani talenti del nostro panorama nazionale. L’artista, in gara al teatro Ariston con il brano “Ora e qui”, ha conquistato la giuria - composta dal figlio del grande cantautore al quale è intitolato il premio, Paolo Jannacci, oltre che dal già chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia e Davide Shorty, quest’ultimo vincitore dell’ultima edizione del trofeo - grazie a “un’interpretazione solida, che saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano”. Yuman - all’anagrafe Yuri Santos Tavares Carloia, romano, classe 1995 - ha avuto la meglio su Matteo Romano e Tananai, gli altri due giovani artisti in lizza per il riconoscimento.

