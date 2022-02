Sanremo 2022, la classifica generale dopo le prime tre serate

Ricordiamo che il meccanismo di voto delle prime due serate della 72° edizione del festival di Sanremo era differente e prevedeva che le canzoni fossero votate in maniera disgiunta, dalle tre componenti di voto della giuria della stampa, cioè carta stampata, Radio e Tv, Web. Il peso percentuale della votazione è così ripartito: giuria della carta stampata e tv 1/3; giuria del web 1/3; giuria delle radio-tv 1/3.

Nella terza serata i 25 big hanno proposto le loro 25 canzoni in gara che sono state votate sia dal pubblico attraverso il televoto, sia dalla giuria “Demoscopica 1000”. Entrambe le componenti di voto hanno avuto un peso del 50%. La media tra le percentuali di voto ottenute dalle canzoni questa sera e quelle ottenute nelle due serate hanno determinato la nuova classifica.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!