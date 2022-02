Iron Maiden, Bruce Dickinson rivela chi è la sua cantante preferita di sempre

Attualmente impegnato nella serie di show spoken word “An evening with Bruce Dickinson”, durante i suoi spettacoli il cantante degli Iron Maiden non si tira mai indietro dall’offrire spunti interessanti o dal rispondere alle domande degli spettatori per rivelare alcuni dettagli sul suo conto o sulla sua band.

Durante una sessione di domande e risposte, svoltasi a margine del suo show dello scorso 27 gennaio al Riffe Center Theatre Complex di Columbus, in Ohio, a Dickinson è stato chiesto chi è e qual’è la sua cantante e la sua voce femminile preferite di sempre. Per rispondere al quesito, il 63enne artista britannico ha detto:

“La prima che mi viene in mente per rispondere è sicuramente Ann Wilson degli Heart. Sebbene non abbia, non dico il carisma, ma la stessa notorietà o altre caratteristiche di qualcuna come Janis Joplin, un’altra voce altrettanto grandiosa, è una cantante completa a tutti gli effetti. Ha una voce incredibile. Lei è una bravissima cantante folk e una fantastica cantante metal con un tocco adorabile e una tecnica impeccabile. Incredibile”.

Nel corso di un altro suo show Bruce Dickinson, che ai microfoni del podcast "Talk is Jericho" di Chris Jericho ha recentemente raccontato cosa lo manda “fuori di testa” prima di un live, ha anche svelato che a suo giudizio “Total Eclipse” è la canzone più sottovalutata degli Iron Maiden.