Sanremo 2022, la quarta conferenza stampa (giovedì 3 febbraio)

Tutti soddisfatti al tavolo, dopo gli ottimi risultati di audience anche della seconda serata. Tutto regolare anche sul versante del ritardo iniziale (17 minuti). Oltre a Drusilla Foer, co-conduttrice di stasera, giovedì, al tavolo (oltre ai soliti abbonati) ci sono Giuseppe Faraldi, assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, e Elena Capparelli direttrice di Rai Play e Digital.

Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, prende la parola alle 12,19 e la lascia solo alle 12,27. Le parole chiave del suo sermoncino odierno: "iperuranio", "istanza compensativa", "giustapposte", "valoriale", "voluntas", "caleidoscopio" (anche "brevitas", in una risposta).

Claudio Fasulo anticipa i contenuti della serata: vedremo, oltre ai 25 cantanti in gara tutti insieme, che saranno votati da televoto e Demoscopica Mille, Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, la carabiniera Martina Pigliapoco, e dalla nave con Orietta Berti e Fabio Rovazzi ci sarà Gaia (i previsti Coma_Cose sono positivi al Covid).

L'ordine di uscita dei cantanti sarà fornito nel pomeriggio.

Le prime domande possono arrivare solo alle 12,42; e come di consueto vi riassumiamo le risposte più in linea con l'argomento "musica" (poche, come le domande sul tema).

Amadeus: "Avere questa sera con noi Cesare Cremonini è una grande soddisfazione, non è mai venuto a Sanremo e sono contento che abbia accettato il mio invito. Non voglio svelare nulla di cosa farà".

Elena Capparelli: "I video delle edizioni precedenti del Festival non sono più disponibili su Rai Play e su YouTube per accordi con le case discografiche".

Stefano Coletta: "Apprendo adesso che ci sono problemi di audio che provocano disagio e difficoltà ai cantanti".

Amadeus: "Nessun cantante mi ha detto di aver avuto problemi di audio" (però Massimo Ranieri ne ha parlato questa mattina ai giornalisti in un incontro via Zoom).

Stefano Coletta: "Rivedere il meccanismo di voto alla luce dell'importanza assunta dallo streaming è un'ipotesi che abbiamo presente, ma noi dobbiamo sempre pensare anche al pubblico televisivo".

Amadeus: "Il Fantasanremo, con le sue citazioni dei cantanti dal palco, mi diverte; dietro le quinte succede di tutto, a me piace abbattere le struttura rigide, lasciar fare le cose che non si dovrebbero fare".