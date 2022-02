Sanremo 2022, perché sulle piattaforme non ci sono i video delle edizioni passate

Gianni Sibilla Di

Non è solo un'edizione con ascolti televisivi-monstre, che veleggiano attorno al 55% e agli 11 milioni nelle prime due serate. Il festival funziona è in crescita anche sulle piattaforme. Non solo quelle audio, ma anche sulle piattaforme video.

Non è solo un'edizione con ascolti televisivi-monstre, che veleggiano attorno al 55% e agli 11 milioni nelle prime due serate. Il festival funziona è in crescita anche sulle piattaforme. Non solo quelle audio, ma anche sulle piattaforme video.

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!