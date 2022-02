Concerti: Mika annuncia un nuovo tour in Italia

"Un nuovo tour in Italia": così scrive Mika sui suoi canali social per annunciare una serie di concerti in programma il prossimo autunno nelle arene e nei teatri italiani. Dopo essere stato ospite ieri, 2 febbraio, della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 per confermare la sua partecipazione in qualità di conduttore insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan all'Eurovision Song Contest 2022, il cantante ha comunicato ai suoi fan di essere prossimo a portare in scena due show in ogni tappa della sua tournée.

"Sono felicissimo di annunciare 'The Magic Piano'", si legge nel post condiviso da Michael Holbrook Penniman Jr. - questo il nome all’anagrafe di Mika - su Instagram. Fornendo maggiori dettagli riguardo al tour in partenza a settembre 2022, l'artista ha aggiunto:

"Si tratta di un grande tour su 10 date in Italia questo autunno, con non uno ma due spettacoli in ogni città. Un concerto sarà una serata intima a teatro e l’altro sarà un grande show nelle arene. Il comune denominatore tra i due show? il piano di Mika che farà magie dallo spazio musicale più piccolo a quello più grande in ogni città".

I biglietti saranno in vendita dalle ore 12:00 di martedì 8 febbraio su Ticketone e Ticketmaster.

Ecco il calendario del tour 'The Magic Piano':

VERONA (anteprima, Settembre 2022)

ARENA DI VERONA

TEATRO FILARMONICO

*le date verranno comunicate entro il 12 febbraio 2022

FIRENZE

21 settembre 2022 - TEATRO VERDI

22 settembre 2022 - NELSON MANDELA FORUM

BARI

25 settembre 2022 - TEATRO PETRUZZELLI

26 settembre 2022 - PALA FLORIO

MILANO

29 settembre 2022 - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

30 settembre 2022 - MEDIOLANUM FORUM

ROMA

3 ottobre 2022 - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 ottobre 2022 - PALAZZO DELLO SPORT