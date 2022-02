Al via la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Padrona di casa con Amadeus sarà Drusilla Foer. Nel corso di questo terzo giro di boa sentiremo tutte le 25 canzoni in gara. Voterà il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria Demoscopica 1000. Entrambe le componenti di voto avranno un peso del 50%. La media tra le percentuali di voto ottenute dalle canzoni nella serata e quelle ottenute nelle precedenti determinerà una nuova classifica delle canzoni. Ospite Roberto Saviano. Sulla nave Costa Toscana si esibirà Gaia, non i Coma_Cose come previsto. “L’ordine di uscita verrà svelato nel pomeriggio”, ha spiegato Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1. (notizia in aggiornamento).