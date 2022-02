Sanremo 2022: i favoriti per la vittoria sono Elisa e la coppia Mahmood e Blanco

Il Festival di Sanremo 2022 è entrato nel vivo della gara canora, Amadeus ha dato il via alla 72esima edizione della manifestazione che culminerà con la proclamazione del vincitore durante la serata di sabato 5 febbraio.

Chi vince Sanremo? Questa la domanda che tutti gli italiani si stanno chiedendo l'un l'altro dopo che tra la prima e la seconda serata della kermesse si sono ascoltate tutte le venticinque canzoni degli artisti in gara.

Per quanti volessero mettere alla prova le proprie competenze musicali e provare a vincere anche qualche euro si può prendere in considerazione l'idea di scommettere sul proprio favorito. Quindi, più sotto, per soddisfare almeno parzialmente la vostra curiosità sul nome del vincitore del festival vi proponiamo di consultare le quote che i migliori siti di scommesse che abbiamo preso in esame affidano a ciascun cantante.

Una avvertenza: il numero che segue il nome del cantante in gara indica quante volte viene pagata la puntata dello scommettitore - ad esempio, 10 euro puntati su Elisa alla SNAI verrebbero oggi pagati 4.5 volte la posta, ovvero 45 euro in caso di effettiva vittoria al festival di Sanremo della interprete di Monfalcone.

Snai

Elisa 4,50

Mahmood e Blanco 4,50

La Rappresentante di Lista 9

Sangiovanni 9

Achille Lauro 10

Emma 10

Rkomi 12

Massimo Ranieri 12

Dargen D'Amico 15

Irama 15

Fabrizio Moro 18

Gianni Morandi 20

Noemi 20

Michele Bravi 20

Ditonellapiaga e Rettore 25

Le Vibrazioni 25

Yuman 33

Aka 7even 33

Tananai 33

Giovanni Truppi 33

Matteo Romano 33

Highsnob e Hu 50

Giusy Ferreri 50

Ana Mena 50

Iva Zanicchi 75

Stanleybet

Elisa 4,50

Mahmood e Blanco 4,50

Emma 8

La Rappresentante di Lista 9

Sangiovanni 10

Achille Lauro 12

Irama 12

Rkomi 12

Massimo Ranieri 15

Dargen D'Amico 15

Fabrizio Moro 18

Noemi 20

Michele Bravi 20

Ditonellapiaga e Rettore 25

Gianni Morandi 28

Aka7even 28

Giovanni Truppi 33

Le Vibrazioni 33

Ana Mena 40

Highsnob e Hu 40

Giusy Ferreri 50

Iva Zanicchi 75

Goldbet

Mahmood e Blanco 4.50

Elisa 5

La Rappresentante di Lista 9

Emma 10

Achille Lauro 10

Sangiovanni 10

Rkomi 11

Dargen D'Amico 13

Massimo Ranieri 13

Irama 16

Noemi 16

Fabrizio Moro 18

Michele Bravi 18

Aka7even 26

Matteo Romano 26

Le Vibrazioni 26

Ditonellapiaga e Rettore 26

Gianni Morandi 26

Giusy Ferreri 31

Tananai 31

Highsmob e Hu 31

Giovanni Truppi 36

Yuman 36

Ana Mena 41

Iva Zanicchi 51