Sanremo 2022, come lavora un direttore d'orchestra al Festival, spiegato da Rodrigo D'Erasmo

La prima volta in gara, con gli Afterhours, è stato nel 2009. Poi ci è tornato nel 2014, come direttore d'orchestra, per Diodato, esordiente con "Babilonia". Con il cantautore ha vinto il Festival nel 2020, dirigendo l'orchestra per "Fai rumore" e l'anno scorso 4 artisti, tra cui Fulminacci e Folcast.

Rodrigo d'Erasmo è un rocker dalla formazione classica: è diplomato in conservatorio in violino, il suo strumento principale. Ha lavorato tanto con i Muse (suonando l’intro del brano “Survival”, canzone ufficale delle Olimpiadi di Londra) quanto facendo il coach ad X Factor con Manuel Agnelli, con cui ha lavorato al suo prossimo disco solista. Intanto uscirà a breve “Songs in a conversation”, album con Roberto Angelini: punto di arrivo di un lungo progetto di omaggio a Nick Drake che ha visto un tour e un documentario. L'album esce il 25 febbraio, a 50 anni da “Pink Moon”, il capolavoro di Drake.

Lo abbiamo intervistato e ci siamo fatti raccontare cosa una direttore d'orchestra al Festival, dall'arrangiamento delle canzoni, al rapporto con i musicisti e la band. Con una menzione d'onore per Giovanni Truppi quest'anno e per il lavoro di Francesca Michielin, che dirige l'orchestra per Emma