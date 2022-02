Dopo Neil Young anche Crosby, Stills & Nash via da Spotify

Un numero di artisti crescente ogni giorno sta prendendo posizione nello scontro tra Neil Young e Spotify chiedendo di rimuovere la propria musica dalla popolare piattaforma a sostegno del cantautore canadese, il cui catalogo musicale è stato rimosso nei giorni scorsi dal servizio di streaming a seguito delle sue critiche rivolte al colosso svedese per ospitare il podcast "The Joe Rogan Experience", che secondo la voce di “Rockin' in the free world” fornisce informazioni false e tendenziose sui vaccini e sul Covid.

Dopo Joni Mitchell e Nils Lofgren, David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash hanno chiesto di rimuovere la musica del supergruppo un tempo da loro formato, che con il successivo ingresso in formazione di Neil Young si trasformò in Crosby, Stills, Nash & Young.

"Sosteniamo Neil e siamo d'accordo con lui sul fatto che c'è venga trasmessa una pericolosa disinformazione con il podcast di Joe Rogan su Spotify”, si legge in un messaggio condiviso sui social e firmato da Crosby, Stills e Nash per comunicare la volontà dei tre musicisti di supportare e seguire l’esempio di Young abbandonando la piattaforma di streaming. Il post continua:

“Seppur consideriamo sempre punti di vista alternativi, diffondere consapevolmente disinformazione durante questa pandemia globale ha conseguenze mortali. Fino a quando non verrà intrapresa un'azione reale per dimostrare che la preoccupazione per l'umanità sia equilibrata con gli affari, non vogliamo che la nostra musica - o la musica che abbiamo fatto insieme - si trovi sulla stessa piattaforma”.

"Abbiamo creato Spotify per consentire al lavoro dei creator di tutto il mondo di essere ascoltato e apprezzato a livello globale”, ha fatto sapere Daniel Ek che nei giorni scorsi è intervenuto sullo scontro tra Neil Young e Spotify, il cui valore di mercato è calato di due miliardi di dollari tra gli scorsi 26 e 28 gennaio dopo lo scoppio della polemica da parte del cantautore. Il CEO del servizio streaming svedese, in merito alle polemiche riguardanti il podcast di Joe Rogan le cui azioni sono state definite da più di 270 membri della comunità medico-scientifica in una lettera aperta "non solo discutibili e offensive, ma anche pericolose dal punto di vista medico e culturale”, ha inoltre spiegato: “Stiamo lavorando per aggiungere un disclaimer a qualsiasi episodio di podcast che includa una discussione sul Covid”.

Sempre recentemente è arrivata anche la dichiarazione di Rogan, che sui social ha pubblicato un video in cui ha detto la sua su "alcune delle controversie in corso negli ultimi giorni”, e ha affermato: “Non sempre capisco bene. Farò del mio meglio per cercare di bilanciare questi punti di vista più controversi con i punti di vista di altre persone in modo che si possa forse trovare un punto di vista migliore”. Riguardo all’abbandono di Neil Young e Joni Mitchell da Spotify, ha aggiunto: “Mi dispiace molto che si sentano così. Di certo non lo voglio. Sono un fan di Neil Young, sono sempre stato un fan di Neil Young"

Qui il riassunto di quanto è successo finora.