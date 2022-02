Sanremo 2022, Ernesto Assante:  "Tutto diventa la stessa melassa"

Un mio buon amico mi aveva avvertito: “Se non ti sono piaciute le canzoni della prima serata, quelle della seconda sono peggio”. E forse alla fine non aveva torto. La seconda serata del Festival 2022, fatta salva l’esibizione esilarante di Checco Zalone, non si è alzata dalla medietà della prima.

No, non sono uno dai gusti difficili, negli anni ho trattato bene, alle volte anche troppo, canzoni divertenti e nulla più. Allora perché maltrattare i cantanti in gara quest’anno? Il contesto, come tutti sanno, non è indifferente. Se qualche anno fa Dargen D’Amico avesse presentato lo stesso brano, tra Al Bano, Ricchi e Poveri e compagnia cantante, avrebbe goduto del nostro consenso, unico segno di vita in un festival morto. Sangiovanni ci sarebbe apparso come un soffio d’aria buona in un ambiente stantio. Adesso no, dopo lo scorso anno non è davvero più possibile accontentarsi di “fottitene e balla”, perché qualcosa di meglio di questo c’è stato davvero.

Dopo il festival dello scorso anno e quelli, comunque, degli anni precedenti fare il minimo sindacale non è abbastanza, cercare di essere furbi per acchiappare un successo non è giustificabile.

Uno dopo l’altro, nella seconda serata, gli artisti passano e non scalfiscono il muro dell’ovvio. Per fortuna c’è Giovanni Truppi, che prova ad abbatterlo quel muro. Per fortuna ci sono Ditonellapiaga e Rettore, che ci fanno sinceramente divertire. Il resto? Una Laura Pausini che canta una canzone ‘moderata’ di Madame, il che permette alla Pausini di uscire leggermente dalla ‘formula del mainstream’ e anche alla Pausini di riportare Madame nella ‘formula del mainstream’. Si, mi ripeto, è esattamente questo il meccanismo della restaurazione, inafferrabile, in cui tutto si omogeinizza, tutto diventa la stessa melassa. E a quanto pare funziona, con un risultato musicalmente medio ovunque. .

Serata sostanzialmente noiosa, dunque, con un ritmo altalenante, ampi momenti morti, e una durata comunque del tutto accettabile. Per fortuna c’è stato Checco Zalone, con tanto di Ragadi, rapper ‘poco ricco’, Il virologo Carrisi, caterve di doppi sensi e tante risate. E dato che Zalone non si vede spesso in tv, le sue performance sono nuove, non consumate, e quando canta diverte ancora di più, riuscendo a mettere canzone nel festival della canzone anche quando è previsto lo spazio della comicità. Scelta che viene compensato dall’inutile canto a cappella di “Non amarmi” di Lorena Cesarini, che francamente non ha brillato sotto nessun punto di vista.

Qualcosa da ricordare? Oltre a Truppi e la coppia Ditonellapiaga e Rettore, non hanno sfigurato Highsnob e Hu, è stata molto brava Elisa, il buon Fabrizio Moro ha con stile interpretato se stesso, ma niente ha davvero portato in alto la serata.

La classifica finale, quella della ‘tappa’ ha visto al comando Elisa e Emma, invece quella che ha sommato i risultati delle due serate ha portato Ana Mena all’ultimo posto, il che ha evitato a Tananai la coda, ha tenuto basso Yuman, che avrà modo di recuperare nelle prossime serate, cosa che farà certamente, con la forza del televoto, anche Aka7even, punito dalla sala stampa. Il trio di testa, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco e Elisa, dovrebbe, almeno per i primi due posti che sono ampiamente meritati, restare invariato fino alla fine.

Per il resto non preoccupatevi, tutto può cambiare, i voti delle giurie vengono ormai sistematicamente ribaltati dal voto popolare e per chi gioca a Fantasanremo è tutto ancora da vedere…

Ernesto Assante