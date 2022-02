Sanremo 2022: Checco Zalone rilegge a suo modo Mia Martini

Checco Zalone fa il suo esordio a Sanremo.

Amadeus lo chiama sul palco aspettandosi l'arrivo classico dalla scalinata, ma lui è seduto tra il pubblico: "Sto qui fra la mia gente, amo il popolino", dice l'attore e cantante. Dopo aver richiamato il conduttore si alza e si dirige verso il palco, sbagliando strada. "Faccio lo stupido, ma sono un ragazzo di provincia. Mi sento un Maneskin. E' emozionante essere qua. Ma voglio dire, me lo merito. E' il minimo che mi poteva dare la vita. E poi se vedo te, Amadeus, capisco che tutto è possibile", dice Zalone. Poi una gag sulle conduttrici: "Ottime scelte quelle che ti ha imposto Giovanna (moglie del conduttore, ndr)". Poi il momento clou: "Racconto una storia ambientata in Calabria, così non si offendono". E insieme ad Amadeus inizia a leggere una storia, imitando i dialetti e vari personaggi. Il conduttore lo spalleggia, ma si ferma spesso scoppiando a ridere. Dopo la fiaba, Zalone canta una canzone scritta per l'occasione sulle note di "Almeno tu nell'universo", pezzo scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972 ma pubblicata solo nel 1989 da Mia Martini. Una versione dissacrante.