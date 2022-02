Concerti, Tallest Man On Earth sarà in tour in Italia

Il 38enne Kristian Matsson, in arte The Tallest Man On Earth, annuncia quattro concerti italiani per il prossimo mese di luglio: il 5 si esibirà alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago (Pg), il 6 sarà di scena alla Mole Vanvitelliana di Ancona nell'ambito dello Spilla Festival 2022, il 7 luglio alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia per l'edizione 2022 del Pistoia Blues e, infine, l'8 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, per il Tener-a-mente.

Le prevendite dei biglietti saranno attive a partire dalle ore 11.00 di venerdì 4 febbraio su Ticketmaster e Ticketone. Solo per il concerto di Castiglione del Lago sarà possibile acquistare i biglietti su Ticketmaster e Diyticket, sempre a partire dalle ore 11.00 di venerdì 4 febbraio.

Sul palco The Tallest Man On Earth presenterà i brani del suo ultimo album, “I Love You. It’s A Fever Dream”, pubblicato nell'aprile 2019.

Del disco il musicista racconta: "Ovviamente ci sono alcune canzoni d'amore e poi ci sono altre canzoni. Durante la realizzazione dell'album ho pensato molto allo sguardo attraverso il quale esaminiamo le nostre vite e, per qualche ragione, al fatto che le nostre peggiori tendenze sembrano sempre balzare all’occhio per prime, mentre le cose migliori possono passare inosservate. Mi sono reso conto che alcuni dei momenti più potenti e stimolanti della mia vita sono stati i più sottili”.