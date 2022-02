Alice Cooper: " Politica e rock'n'roll non devono stare sotto lo stesso tetto"

Alice Cooper ha rilasciato una intervista al Creative Loafing Tampa Bay. In questa gli è stato chiesto quali siano i suoi rapporti con Ted Nugent considerando le molte dichiarazioni di quest'ultimo che definire poco corrette su qualsiasia tema, dalla politica al covid, è un eufemismo. Il 73enne rocker di Detroit ha risposto molto diplomaticamente: "Io e Ted siamo cresciuti insieme a Detroit e lui ha sempre avuto una boccaccia. Quando si mette in moto, nessuno gli sta dietro."



Ha poi continuato spiegando: "Non parlo mai di politica.

Odio la politica. Non credo che il rock and roll e la politica possano stare insieme sotto lo stesso tetto, ma molte persone credono che sia così, perché noi abbiamo una voce e dovremmo usarla. Ma, ancora una volta, il rock and roll penso dovrebbe essere antipolitico. Quando i miei genitori iniziavano a parlare di politica, alzavo gli Stones più forte che potevo. Non volevo sentire parlare di politica ed è ancora così. La mia musica e il mio spettacolo sono fatti per darti una vacanza dalla CNN, capisci cosa intendo? (.) Non salgo sul palco per dirti per chi votare".



Già in un'intervista del 2018 con il quotidiano britannico The Guardian, Cooper disse di tenere per sé le proprie opinioni politiche. "Non mi piace mischiare politica e rock 'n' roll. Non considero Bono, Sting e Bruce Springsteen politici. Li considero come esseri umanitari. Io contribuirò a qualsiasi causa umanitaria. Aiuterò le persone che non ce la possono fare. Ma quando i musicisti dicono alle persone per chi votare, penso che sia un abuso di potere. Stai dicendo ai tuoi fan di non pensare da soli, solo di pensare come te. Il rock 'n' roll è per la libertà, e questa non è libertà".



Ancora più indietro nel tempo, sei anni fa, Alice Cooper affermò che le rockstar che danno le loro opinioni politiche sia "l'idea peggiore di sempre". "Prima di tutto, perché la gente dovrebbe pensare che le rock star ne sappiano più di loro? Questo è il più grande errore del mondo, semmai, siamo più stupidi. Non siamo più intelligenti di chiunque altro. Perché pensate che siamo delle rock star? Fidatevi di me, non leggiamo riviste che voi non leggete. Nessuno ci chiama e ci fornisce informazioni privilegiate sulla politica. Ne sappiamo meno di voi. Se guardo la TV, è per 'I Griffin'. Il rock 'n' roll è nato per andare il più lontano possibile dalla politica."



In un'intervista del 2016 con il magazine Rolling Stone, Cooper, a proposito dell'allora candidato presidenziale repubblicano Donald Trump disse: "È un personaggio interessante. Sembra che si spari a un piede ogni singolo giorno e diventi più popolare facendolo. È il più strano. È come dice Vonnegut: Tutto ciò che non dovrebbe accadere sta accadendo".