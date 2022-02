Un latitante italiano viene catturato grazie al vinile di "Garota de Ipanema"

Dopo 25 anni vissuti in fuga, il latitante Roberto Vivaldi è stato arrestato quando la polizia, sotto copertura, lo ha indotto con l'inganno a lasciare le sue impronte digitali su un LP in vinile della canzone degli anni '60, "The Girl From Ipanema".

Come riporta il Times, il 69enne Vivaldi era fuggito dall'Italia negli anni '90 dopo essere stato condannato per riciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta e viveva sotto falso nome. Il truffatore aveva deciso di cambiare carriera e ora gestiva un negozio di dischi vintage sull'isola di Isla Margarita in Venezuela. Le vendite dell'attività di Vivaldi hanno avuto un incremento durante la pandemia, proprio nel periodo in cui la polizia ha riaperto il suo caso.Le autorità hanno scoperto i suoi profili sui social media e sono venuti a conoscenza del fatto che ora vendeva dischi in vinile online, gli agenti dell'Interpol hanno allora creato una falsa identità e hanno ordinato alcuni LP tra questi anche una prima edizione di "Garota de Ipanema" del compositore brasiliano Antônio Carlos Jobim, poi incisa in inglese come "The Girl from Ipanema" da Astrud Gilberto e Stan Getz.Quando la polizia ha ricevuto la copia del disco era piena delle impronte digitali di Vivaldi. Il capo delle operazioni Alessandro Gallo ha dichiarato: "Abbiamo controllato gli account sui social media della sua famiglia, degli amici e dei conoscenti e, utilizzando un software, abbiamo scoperto che alcuni erano in contatto con un profilo basato in Venezuela. Erano stati tutti molto attenti a comunicare con questo profilo, fino a quando un vecchio amico di Vivaldi gli ha inviato gli auguri di compleanno in un giorno che non coincideva con la data di nascita indicata nel profilo. Quando i dischi sono arrivati in Italia abbiamo spolverato le copertine per le impronte digitali e abbiamo trovato quello che volevamo: alcune delle impronte corrispondevano a quelle di Vivaldi. Per convincere il Venezuela ad arrestarlo avevamo bisogno di qualcosa di più delle impronte, e dato che vendeva solo online, avevamo bisogno di un indirizzo".Gli agenti di polizia fingendosi ancora collezionisti di dischi, hanno continuato a contattare il truffatore costruendo un rapporto di amicizia online prima di incontrarlo di persona e arrestarlo sul posto. Dice ancora Gallo: "Quando Vivaldi si è presentato al ristorante per l'appuntamento ha scoperto che la polizia venezuelana lo stava aspettando". Il latitante è stato ora estradato in Italia, dove sconterà la pena.