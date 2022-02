Sanremo 2022, domani a CasaSIAE il panel ‘Non c’è Festival senza Autore’

Redazione MusicBiz Di

Gli interpreti li conoscono tutti, dagli appassionati più accesi al pubblico più distratto? Ma che dire degli autori, cioè di chi scrive - di proprio pugno - le canzoni che poi, cantante da altri, diventano hit universalmente note? Gli autori, senza dubbio, sono alla base dell’industria musicale: è fondamentale - pertanto - che venga trovato il modo per valorizzare il loro lavoro, non solo per ragioni etiche, ma anche per motivi economici. Come trovare, quindi, una chiave per dare riconoscimento e visibilità agli autori?

Gli interpreti li conoscono tutti, dagli appassionati più accesi al pubblico più distratto? Ma che dire degli autori, cioè di chi scrive - di proprio pugno - le canzoni che poi, cantante da altri, diventano hit universalmente note? Gli autori, senza dubbio, sono alla base dell’industria musicale: è fondamentale - pertanto - che venga trovato il modo per valorizzare il loro lavoro, non solo per ragioni etiche, ma anche per motivi economici. Come trovare, quindi, una chiave per dare riconoscimento e visibilità agli autori?

Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!