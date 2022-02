L'elenco dei candidati alla Rock & Roll Hall of Fame 2022, tra loro Duran Duran e Eminem

La Rock And Roll Hall Of Fame ha annunciato oggi i seguenti candidati per l'elezione relativa al 2022:

BECK

PAT BENATAR

KATE BUSH

DEVO

DURAN DURAN

EMINEM

EURYTHMICS

JUDAS PRIEST

FELA KUTI

MC5

NEW YORK DOLLS

DOLLY PARTON

RAGE AGAINST THE MACHINE

LIONEL RICHIE

CARLY SIMON

A TRIBE CALLED QUEST

DIONNE WARWICK

Per poter entrare in nomination, un singolo artista o una band devono avere pubblicato la loro prima registrazione commerciale almeno 25 anni prima dell'anno della nomination. Sette dei diciassette candidati in lista sono al ballottaggio per la prima volta: Beck, Eminem, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon e A Tribe Called Quest. Per Eminem questo è il primo anno di ammissibilità.



"Il voto di quest'anno riconosce un gruppo eterogeneo di artisti incredibili, ognuno dei quali ha avuto un profondo impatto sul suono della cultura giovanile", ha dichiarato John Sykes, presidente della Rock And Roll Hall Of Fame Foundation.

"La loro musica non solo ha mosso le generazioni, ma ha anche influenzato il suono di innumerevoli artisti che sono seguiti".



Le schede dei candidati vengono inviate a un organo di voto internazionale di oltre 1.000 artisti, studiosi e membri dell'industria musicale. Vengono presi in considerazione fattori come l'influenza musicale di un artista su altri artisti, la durata e la profondità della carriera e il corpo del lavoro, l'innovazione e la superiorità nello stile e nella tecnica.



La Rock And Roll Hall Of Fame offre inoltre ai fan l'opportunità di partecipare al voto a partire dalla giornata di oggi fino al prossimo 29 aprile. i fan possono votare ogni giorno su vote.rockhall.com. I candidati saranno annunciati a maggio 2022. La cerimonia di investitura nella Rock And Roll Hall Of Fame 2022 si svolgerà il prossimo autunno.