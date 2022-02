Machine Gun Kelly cambia il titolo del nuovo album (che si era tatuato con Travis Barker)

“Ricordi quando ci siamo fatti tatuare il titolo del nuovo album sull’avambraccio?”, chiede in un nuovo video condiviso sui social Machine Gun Kelly a Travis Barker, ricordando di quando si sono mostrati insieme su Instagram con tatuato sulle braccia il titolo inizialmente scelto per il successore di “Tickets to my downfall” del cantante di Houston, “Born with horns”. “Ho cambiato il titolo dell’album”, si sente aggiungere dalla voce di “Bloody Valentine” nella clip. Così Machine Gun Kelly ha comunicato al suo collaboratore di fiducia e ai suoi fan di aver ribattezzato il suo prossimo progetto discografico con il titolo di “Mainstream sellout”.

Il disco, di cui al momento non si conosce ancora la data di uscita e anticipato lo scorso agosto dal singolo “Papercuts”, è il secondo progetto realizzato da Machine Gun Kelly in collaborazione con Travis Barker, lasciando intuire che l’album continuerà sulla scia del precedente “Tickets to my downfall” del 2020, caratterizzato da forti influenze e sonorità pop punk.