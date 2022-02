Sanremo 2022, gli ascolti della prima serata: Amadeus supera se stesso

Amadeus supera se stesso . L'ascolto della serata d'esordio di Sanremo 2022 (qui le nostre pagelle e qui il commento di Ernesto Assante ), che vede Amadeus ricoprire il ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse per la terza edizione consecutiva, ha battuto i dati registrati gli anni passati. Quest’anno sono stati 10 milioni 911 mila, pari al 54.7% di share , gli spettatori che ieri sera, 1 febbraio, hanno seguito in media su Rai1 la serata inaugurale della settantaduesima edizione del Festival. Lo scorso marzo, invece, l’ascolto medio era stato di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46.6% e nel 2020 il debutto del primo Sanremo targato Amadeus aveva fatto segnare 10 milioni 58 mila spettatori, pari al 52.2%% di share.

