Sanremo 2022, parla il regista Stefano Vicario

Redazione MusicBiz Di

Il regista Stefano Vicario, per l’undicesima volta alla direzione delle undici macchine da prese che stanno documentando lo svolgimento delle cinque serate della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana, con una nota ufficiale ha chiarito il suo approccio al lavoro su Sanremo 2022. “Quest’anno vorrei riuscire a far una regia ‘opportunista’. Nulla di standard, nulla di troppo provato, ma – d’accordo con Amadeus - una ripresa che lavori sul sentimento che suscita ciò che accade sul palco dell’Ariston e in teatro, dove torna il pubblico”, ha spiegato il regista: “Mi piace pensare di poter sottolineare, finalmente, la ‘presenza’ e per farlo per la prima volta userò un carrello per la ripresa in grado di muoversi in uno spazio di quaranta metri. Una misura importante che servirà a sottolineare il controcampo, la visuale ‘altra’ della relazione con il pubblico presente”.

