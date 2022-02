Sanremo 2022, Jovanotti scherza: “Arrestato Morandi per schiamazzi notturni”

Jovanotti, con questa battuta e pubblicando un’immagine di Morandi in manette fermato da due agenti con la didascalia “l’arresto di una banda di disturbatori notturni capeggiati da Morandi a Sanremo ieri notte”, sta infatti facendo riferimento al video che accompagna la canzone sanremese della voce di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”.

retata nella notte a sanremo! hanno arrestato @morandi_g per schiamazzi notturni, qui il video esclusivo! https://t.co/oHKjHse1pH #apritutteleporte

“Hanno arrestato Morandi per schiamazzi notturni”, scrive sui social Jovanotti a seguito della prima esibizione di Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo 2022 (qui le nostre pagelle delle prima serata e qui il commento di Ernesto Assante ), dove il cantante di Monghidoro è in gara con il brano “ Apri tutte le porte ”, scritto proprio dal cantautore romano di “Serenata rap” e prodotto da Mousse T. È ovviamente uno scherzo quello di Lorenzo Cherubini, che su Twitter ha condiviso un messaggio parlando di “retata nella notte a Sanremo”.

