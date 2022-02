Marilyn Manson “è in studio ogni giorno” con Kanye West per lavorare su "Donda 2”

Mentre continua ad affrontare la serie di accuse di molestie rivoltegli da diverse donne, a partire dall'attrice Evan Rachel Wood che più recentemente ha anche presentato il documentario “Phoenix rising” in cui racconta degli abusi sessuali subiti da Marilyn Manson, il cantante statunitense, all’anagrafe Brian Warner, è impegnato in studio di registrazione insieme a Kanye West (che ormai ha cambiato nome in Ye) a lavorare sul successore di “Donda”.

Dopo essere stato coinvolto nella realizzazione del decimo album in studio dell’artista di Atlanta, uscito ad agosto 2021, e aver preso parte a un appuntamento del suo "Sunday Service”, ora la voce di "The beautiful people” è tornato a collaborare con Ye su “Donda 2”, che in base a quanto annunciato dallo stesso rapper, uscirà il 22 febbraio 2022. E, secondo quanto raccontato all’edizione statunitense di “Rolling Stone” dal produttore Digital Nas, uno dei collaboratori di Kanye West, Marilyn Manson è spesso in studio a lavorare con l’artista di “Dark fantasy”.

“Vedo sempre Marilyn in studio”, ha spiegato Digital Nas: “Ogni giorno vado in studio, e Marilyn è lì che lavora a ‘Donda 2’”. Svelando alcuni dettagli sul coinvolgimento di Manson, spiegando che nella realizzazione del nuovo album di Ye sono impegnati “alcuni produttori di ‘Yeezus’” (l’album pubblicato da Kanye West nel 2013) oltre al Reverendo insieme a lui e a “un gruppo di produttori di ‘Donda’”, il produttore ha aggiunto: “Ye non vuole che Marilyn si occupi dei beat e che faccia rap. Vuole che Marilyn suoni le sue cose così che Ye possa poi trasformare in sample alcune parti, come ha fatto durante la realizzazione di ‘Yeezus’”.

Suggerendo quale possa essere il motivo che ha spinto Kanye West a coinvolgere Marilyn Manson nel suo nuovo progetto discografico, Digital Nas ha poi detto: “Secondo me, il suo punto di vista è che: ‘Tutti commettiamo errori’. Penso sia questo il motivo per cui abbia coinvolto DaBaby e Marilyn in quell'unico spettacolo. Sto solo supponendo che il suo pensiero sia: ‘Siamo tutti peccatori, tutti commettiamo errori. Non dovremmo puntare il dito contro qualcuno per gli errori che ha commesso’”.

Come rivelato da Ye, che prima di annunciare “Donda 2” ha pubblicato il brano “Eazy" con The Game, Future sarà il produttore esecutivo del successore di “Donda”.