Vasco Rossi, un ricordo di infanzia su Sanremo: “Mia mamma cantava sempre”

Il profilo Instagram di Vasco Rossi viene aggiornato quotidianamente dal cantautore di Zocca, che è solito condividere con i suoi oltre 1,8 milioni di follower non solo notizie, ma anche pensieri, video, sogni, immagini d’archivio o nuove, aneddoti e spunti di riflessioni. Per il suo più recente post pubblicato sui social, la voce di “Albachiara” ha aperto l’album dei ricordi e ne ha estratto uno di infanzia legato al Festival di Sanremo.

Dopo aver ricordato il suo debutto a Sanremo con “Vado al massimo” nel 1982, con la nuova foto condivisa con i suoi fan su Instagram Vasco Rossi torna con la mente a quando era bambino e guardava il Festival con sua mamma. “Mia mamma cantava sempre, le piaceva Sanremo. Comprava il librettino con le parole delle canzoni e andavamo nell'unico bar del paese dove c'era la televisione, il Bar Cimone, a guardare il festival”, racconta il Blasco. E ancora:

“Poi lei me le faceva imparare e, ai pranzi della domenica dal nonno, che iniziavano alle 13 e finivano la notte, dove si mangiava e beveva ma soprattutto si cantava e ballava, mi faceva salire sul tavolo e diceva: ‘Dai, Vasco, cantaci la canzoncina di Sanremo’. E io mi esibivo davanti ai parenti nel mio primo concerto rock”.

Vasco Rossi, quest’anno a Sanremo 2022 omaggiato da Rkomi nella quarta serata con un medley delle sue canzoni eseguite con i Calibro 35, il prossimo 7 febbraio spegnerà 70 candeline. L’artista, che si appresta a compiere 70 anni, è prossimo a tornare sui palchi di Italia in occasione del tour “Vasco non stop live 2022” in partenza da maggio.