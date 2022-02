Sanremo 2022, Ernesto Assante: "prima serata nel segno della medietà"

Il Sanremo della medietà è andato in scena senza danni né trionfi nella sua prima serata, terzo Festival dell’era Amadeus. Mediamente divertente, con canzoni mediamente piacevoli, Sanremo 2022 non ha brillato sotto nessun punto di vista. Anzi no: le cose migliori, musicalmente parlando, della serata, sono state due canzoni dello scorso anno, “Zitti e buoni” dei Maneskin e “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino.

Per raccontare questo Sanremo potremmo fare legittimamente il paragone con il periodo della Restaurazione all’alba degli anni Sessanta, quando dopo l’ondata esplosiva del rock’n’roll arrivò una intera nuova generazione di idoli adolescenziali, che presentavano una versione piacevole, carina, edulcorata, della ‘musica ribelle’ degli anni Cinquanta. La restaurazione non era poi così male, musicalmente parlando; molti dei ‘teen idol’ li ricordiamo ancora, anzi, li amiamo assai, come Paul Anka, Bobby Rydell, le Shan-gri-las, Frankie Avalon, volendo persino i primi Beach Boys. Certo c’era anche Pat Boone, che ‘ammorbidiva’ il rock’n’roll oltre ogni limite accettabile, ma lo diciamo da ‘critici’, perché in realtà all’epoca cantavamo assieme lui “Speedy González” con irriducibile entusiasmo bambino.

Quindi dire che le canzoni di questa edizione di Sanremo siano ‘brutte’, in media ovviamente, è difficile. Mentre è facile dire che quasi tutte hanno ripreso gli elementi della rivoluzione della canzone italiana portata dai giovanissimi negli ultimi sei o sette anni, e li hanno inseriti in una formalizzazione levigata, patinata, prevedibile, ma luminosa, moderna, animata addirittura da qualche fremito vero, ma priva di ogni possibilità di stupire.

Ora, è ovvio che il compito di Sanremo non è quello di stupire, ma più in generale di rassicurare; come diceva una celebre pubblicità Sanremo tende a stimolare senza stordire.

Prendete La Rappresentante di Lista e avrete chiara la situazione: pop, dance, funk, ma tutto in uno schema che non scuote nulla. Guardate Achille Lauro, si sveste come Iggy Pop (o Billy Idol, a scelta), si battezza da solo, ha un pezzo assai divertente, ma consumabilissimo, ottimo per le radio, magari anche per lo streaming, ma perfetto per essere dimenticato in fretta ed essere sostituito da un altro pezzo simile o anche migliore, ma altrettanto non rilevante.

C’è chi questa ‘restaurazione’ la interpreta meglio, come Mahmood e Blanco, come Yuman, artisti che provano a parlare a un pubblico più largo, senza perdere l’anima e cercando ancora un briciolo di ‘arte’ in qualche angolo della canzone. C’è chi invece si perde nel nulla, come Ana Mena, chi gira inutilmente attorno alla cassa dritta come Dargen D’Amico, chi scivola via senza lasciare il segno come Morandi, chi prova a ricordare la propria storia come Massimo Ranieri, chi almeno si diverte a uscire dal proprio seminato come Giusy Ferreri, e chi per fortuna trova un briciolo di senso in questo pop che non vorremo consumare, come Michele Bravi e Noemi.

E’ restaurazione, comunque: i primi dodici artisti in gara non hanno acceso fuochi, non hanno lanciato segnali, non hanno indicato strade, sono tornati nel grande alveo del Sanremo di sempre, facendo quello che in tanti hanno fatto prima di loro. Alcuni ci sono piaciuti: Mahmood e Blanco, il divertente Achille Lauro, il sentimentale e bravo Yuman, il potente Rkomi che cita Rkomi, ma nulla che metteremmo volentieri in heavy rotation a casa.

Una serata sostanzialmente media, con Fiorello che infila un paio di colpi di genio (la batteria per Mattarella con il pubblico passerà agli annali del festival) e Ornella Muti che accompagna con sufficiente grazia lo scorrere dei brani, e i Meduza che fanno ballare la platea dopo la mezzanotte, con l’ottimo Hozier e il necessario, dovuto, anzi fin troppo rapido omaggio a Franco Battiato.

Meglio i Maneskin, dunque, meglio Colapesce e Dimartino.

La classifica, voti delle tre sale stampa, è prevedibile nel primo posto, con Mahmood e Blanco, e con la dance di La Rappresentante di Lista e di Dargen D’Amico sul podio. Non gran che. Ma magari cambiamo idea domani. Per ora va così.