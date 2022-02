Morgan contro Sanremo 2022: vuole fare il direttore artistico

Morgan ha attaccato il Festival di Sanremo 2022 mettendo nel mirino la manifestazione, il conduttore e direttore artistico Amadeus. Lo ha fatto attraverso i social. È stato protagonista della kermesse nel 2020 con il brano "Sincero", cantato in coppia con Bugo: i due artisti furono squalificati per defezione nel corso della quarta serata dopo il famoso "dissing" dell'artista monzese in diretta tv. Il rapporto fra il Festival e Morgan è sempre stato tumultuso: l'ultimo episodio risale a quando fu escluso da Sanremo Giovani nel 2021 dove ricopriva il ruolo di giudice.

Morgan sui social ha attaccato duramente il Festival di Sanremo 2022 criticando il conduttore e direttore artistico e la scelta delle canzoni per questa 72esima edizione. Aspira a diventare un giorno direttore artistico della kermesse e quando succederà, ha aggiunto, tornerà la musica vera, secondo il suo parere. Ecco le sue parole: "Prima di morire curerò un'edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria".