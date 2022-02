I Maneskin tornano all’Ariston e cantano “Zitti e buoni”

Dal palco dell'Ariston, segnato dalla loro "Zitti e buoni", fino a un successo internazionale. E su quel palco, nella prima serata della kermesse, in total black, sono tornati proprio per cantare il brano con cui trionfarono nella scorsa edizione, oltre a“Coraline”. Un’esibizione accolta da una standing ovation del pubblico a teatro. Qui il video dell'esibizione e dell'arrivo all'Ariston.

I MANESKIN HANNO FATTO TREMARE IL TEATRO ARISTON#Sanremo2022 pic.twitter.com/hmKTeHMe18 — giuliaa♡ (@vicolociecoo_) February 1, 2022

Proprio da Sanremo il fenomeno Maneskin ha travolto prima l'Eurovision Song Contest (ed è grazie alla loro vittoria che la manifestazione a maggio torna in Italia, a Torino) e poi si è allargato a macchia d'olio, portando i quattro ragazzi romani negli show americani più importanti, ad aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, a conquistare nomination agli American Music Awards, ai Brit Awards, agli Mtv Emas dove hanno ottenuto il titolo di miglior artista rock dell'anno (prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale), a partecipare a festival prestigiosi come il Coachella, in Texas, il Rock in Rio, e il Lollapalooza. In programma anche un tour europeo (e nei palazzetti italiani), al momento rimandato a causa delle restrizioni per la pandemia.

Damiano è stato immortalato nei dintorni del teatro, negli scorsi giorni, con una felpa che ribadisce le loro posizioni: "No homophobia, No transphobia, No sexism, No violence, No abuse of power". Soddisfatto Amadeus di riaverli all'Ariston. "Sono veramente forti e lo hanno dimostrato. Io non c'entro nulla. Il merito è tutto loro - tiene a dire il presentatore e direttore artistico che per primo ha creduto in loro -. Una cosa così non capitava dai tempi di Modugno. Auguro a chi vincerà quest'anno di avere lo stesso successo mondiale".