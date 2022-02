Sanremo 2022, Tananai e il suo messaggio d’amore ‘arcaico’

Tananai, tra i vincitori di Sanremo Giovani che partecipano di diritto al settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana tra i big, sul palco dell’Ariston presenta il brano "Sesso occasionale”.

“E la testa in alto mare, troviamoci una casa / E non finiamoci più nel sesso occasionale / Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno”, recita un passaggio del testo della canzone che, come spiegato dall’artista a Rockol, “parla di esperienze che ho vissuto”. Alberto Cotta Ramusino, questo il nome all’anagrafe del cantante, classe 1995, aggiunge:

“Al di là del titolo, un po’ provocatorio e che può fuorviare, ciò che cerco di dire in ‘Sesso occasionale’ è una sorta di messaggio d’amore ‘arcaico’. Descrivo il sesso occasionale come una fase da passare e affrontare”.

"Non ho aspettative: tutto quello che voglio ricevere e ottenere da questo Festival è il divertimento e l'arrivare al pubblico per come sono", spiega Tananai a proposito di ciò che desidera custodire al termine di Sanremo 2022, dove per la quarta serata presenterà la cover di "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà con Rosa Chemical. "È stata un'ispirazione di vita, oltre che musicale", dice il cantante sulla scelta di reinterpretare un brano della showgirl bolognese scomparsa lo scorso 5 luglio.