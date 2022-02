Sanremo 2022, Highsnob e Hu: “Al Festival con orgoglio, crediamo nella nostra canzone”

Dall’incontro artistico tra Highsnob e Hu, rispettivamente Michele Matera e Federica Ferracuti, è nato il brano “Abbi cura di te” e, grazie a esso, anche l’idea nel rapper spezzino e l’artista marchigiana di partecipare in gara a Sanremo 2022 con.

“Noi credevamo e crediamo molto in questa canzone, a prescindere da Sanremo”, racconta a Rockol la cantante marchigiana . “Il contrasto che tanto amiamo in generale nella vita e nell’approccio musicale, anche nella nostra unione artistica, gioco a nostro favore nella performance perché usiamo delle gestualità molto semplici che arrivano dirette”, spiega invece il rapper spezzino, classe ’85, spiegando il legame di stima reciproca che c'è fra i due e ricordando insieme la genesi della loro canzone in gara alla kermesse, e che ha preso forma su una melodia di .Highsnob.

“Ho scritto il testo in una notte nel 2020 e racconta la fine di una relazione d’amore, abbastanza tossica, ma vuole lasciare anche un messaggio positivo”, narra il rapper spezzino riflettendo sul significato del brano, il cui testo in un passaggio recita: “E vincere battaglie non mi serve mica / Perché questa è una guerra in cui si perde sempre / E io perdo la testa come Oloferne / Dimmi come ti senti ora che baci un verme / Tu vienimi a prendere dentro quest’ansia / Ti aspetterò dove ci siamo persi”. Aggiunge: “Volevo affrontare e scrivere questo lutto in un altro modo, però, partendo dal presupposto che l’altra persone è ancora lì, anche se non fa più parte della tua vita, togliendo gli aspetti negativi”.

Per la quarta serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Highsnob e Hu hanno scelto "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, che presenteranno sul palco dell’Ariston con Mr.

Rain. “Tornando dalla presentazione ufficiale dei Big, io e Mike ci siamo messi a cantare così dal nulla proprio ‘Mi sono innamorato di te’”, narra a Rockol Federica: “Questa è una canzone che ci ha unito senza neanche dircelo”. Anticipando come i due artisti, insieme a Mr. Rain e accompagnati dall’orchestra, la interpreteranno a Sanremo, Michele e Hu affermano poi: “La nostra ‘Abbi cura di te’ è un pezzo molto prodotto, ha molti elementi elettronici ma anche elementi che si prestano a un lavoro orchestrale e strumentale. Sulla cover, però, l’orchestra e i musicisti vanno all’ennesima potenza”.

Federica Ferracuti, in arte Hu, è stata vista lo scorso anno in gara a Sanremo Giovani, dove ha partecipato alle finali ma non è arrivata a partecipare al Festival di Sanremo 2021 tra le nuove proposte, e alle sue spalle ha studi di jazz e chitarra. Non tarderà ad arrivare un progetto discografico, come raccontato da Federica nella videointervista più sopra. Poco noto al pubblico mainstream, Highsnob, invece, non è sconosciuto ai seguaci della scena rap italiana e ha alle spalle l’esperienza del progetto Bushwaka con Samuel Heron e diverse pubblicazioni, dagli Ep “Prettyboy” (2017) e “Yang” (2019) agli album in studio “Bipopular” (2018) e “Yang” (2020), a cui presto faranno seguito novità - come raccontato nel filmato.

Highsnob e Hu, in gara tra big quali Gianni Morandi o Massimo Ranieri e nomi della nuova generazione che spopola nelle classifiche come Blanco, sono degli “outsider” per il pubblico nazional popolare di Rai 1.

I due sono quindi orgogliosi di aver conquistata la partecipazione in gara al Festival grazie alla loro canzone “Abbi cura di te” e non grazie alla loro notorietà fra i telespettatori di Sanremo o perché legati a qualcosa in particolare. “L’orgoglio grande è che noi siamo arrivati a Sanremo grazie alla canzone, perché non avevamo un forte passato musicale o un determinato tipo di carriera”, racconta Hu. “Secondo me questa è una cosa bellissima, perché in ogni caso è arrivata prima la musica e dopo chi l’ha fatta”.