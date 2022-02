Sanremo 2022, domani a CasaSIAE il panel ‘L’altro noi, il metaverso e le nuove dimensioni della musica’

Redazione MusicBiz Di

Il metaverso, o - meglio - le nuove realtà digitali immersive che stanno muovendo capitali e occupando l’agenda delle big tech a medio / lungo termine stanno diventando una priorità per l’industria musicale internazionale, tanto per le aziende quanto per i singoli artisti, già in corsa per segnalarsi sulle principali piattaforme online. Quali opportunità possono offrire le nuove realtà virtuali ad autori ed editori? I modelli basati su blockchain e NFT garantiscono ulteriore sicurezza o nascondono qualche tipo di insidia? Se ne parlerà mercoledì 2 febbraio a Sanremo, a CasaSIAE, alle 17,30, in occasione del panel “L’altro noi, il metaverso e le nuove dimensioni della musica”, il primo degli appuntamenti con MusicBiz powered by Rockol in programma nel quartier generale della Società Italiana degli Autori ed Editori alla settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

