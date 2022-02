Sanremo 2022, la scaletta della prima serata

I motori e le luci si sono accese. Il Festival di Sanremo sta per iniziare. Svelato l'ordine d'uscita degli artisti in gara nella prima serata, non resta che aspettare le esibizioni live. Amadeues, direttore artistico e presentatore della kermesse, ha anche svelato gli ospiti che saliranno e si esibiranno sulla Costa Toscana, da martedì a sabato. Ci saranno Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, Coma_Cose, Pinguini Tattici Nucleari, infine Orietta Berti e Rovazzi: quest'ultimi saranno protagonisti della giornata di sabato. Dopo il live sulla Costa sono attesi anche all'Ariston. Fra gli ospiti della prima serata del Festival l'attrice Ornella Muti, il tennista Matteo Berrettini e i Maneskin. La band romana è molto attesa: calcherà il palco dell'Ariston in due momenti distini, dopo l'esibizione di Michele Bravi e dopo quella di Rkomi.

Questo l'ordine di uscita degli artisti nella prima serata, martedì 1 febbraio:

1) Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir

2) Yuman

3) Noemi

4) Gianni Morandi

5) La Rappresentante di Lista

6) Michele Bravi

7) Massimo Ranieri

8) Mahmood e Blanco

9) Ana Mena

10) Rkomi

11) Dargen D’Amico

12) Giusy Ferreri