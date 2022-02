Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: “Sul palco portiamo la libertà d’amare”

“Brividi” non racconta solo la voglia di libertà, la liberazione dell’amore dalle gabbie dell’incomprensione, ma è anche un manifesto della capacità di arrivare al cuore delle persone, senza farne una questione di età. Mahmood e Blanco ne sono la dimostrazione, fra i due ci sono undici anni di differenza, eppure sono un cuore solo. Dopo una prima lunga chiacchierata sul brano in gara all’Ariston, il vincitore del Festival 2019 e il nuovo scatenato volto della musica italiana, hanno concesso un’intervista video a Rockol. “Ognuno nel brano racconta la propria storia – dicono i due artisti – ma i sentimenti sono gli stessi perché riguardano tutti, allo stesso modo. Non è stato qualche cosa di studiato a tavolino: non sapevamo a chi avremmo dovuto o voluto parlare. Abbiamo solo messo quello che sentiamo nel brano, tutto è venuto naturalmente. Il grande tema non è quello dell’amore, la canzone è mossa più da un sentimento di libertà d’amare. Il disagio che vogliamo sconfiggere o superare è quello del non riuscire a esprimersi e a farsi capire”.