Stralcio dei saldi non recuperati: dopo Sony Music è la volta di WMG

Dopo il Legacy Unrecouped Balance Program annunciato da Sony Music la scorsa estate, anche Warner Music Group ha annunciato una sua iniziativa per versare ai proprio artisti di lungo corso le royalties generate dai canali digitali: “Abbiamo annunciato un programma di anticipi non recuperati legacy in cui, per i nostri artisti e autori che hanno firmato con noi un contratto prima del 2000 e non hanno ricevuto un anticipo durante o dopo il 2000, non applicheremo i loro anticipi non recuperati alle dichiarazioni di royalty per qualsiasi periodo che inizia il 1 luglio 2022 o dopo”, si legge nella nota diffusa dalla società, che ha specificato come il programma sarà esteso anche a quelli che in termine tecnico sono definiti “partecipanti” alle incisioni come “produttori, fonici, addetti al mixaggio e remixer”.