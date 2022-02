Roblox, un evento speciale con David Guetta in partnership con Warner Music

Oggi, venerdì 4 febbraio (più precisamente a partire dall’una di sabato notte, in Italia), su Roblox si terrà un evento speciale che avrà protagonista - ovviamente sotto forma di avatar - David Guetta: l’evento, sviluppato grazie a una collaborazione tra Roblox Wonder Works Studio e Warner Music Group si protrarrà per tutto il weekend, e presenterà i miglioramenti in termini di grafica e giocabilità del popolare spazio digitale.