Sanremo 2022, il diario musicale di Giovanni Truppi: le prove

Ieri abbiamo fatto la prima prova filata: hanno suonato in teatro tutti i cantanti del Festival e quindi ho visto qualcuno, cosa che non era ancora successa.

Finora, per questioni di gestione del covid, ognuno degli artisti arrivava con il suo staff nel momento di convocazione e se ne andava. Abbiamo anche provato con gli abiti: la prova è andata bene, l’abbiamo fatta una sola volta e il Maestro ha detto che non c’era bisogno di rifarla. Io mi sono sentito abbastanza bene, ho chiesto di alzarmi la chitarra e il click ma di poco: vediamo se manterrò questo ascolto nell’ear monitor. C’è una cosa dell’attacco della canzone, di come la canto… Ora non voglio spoilerare, ma voglio provare a sistemare un po’ meglio la prossima volta.

Oggi inizia il Festival. ma non devo fare niente di quello che riguarda il Festival stesso. Stiamo comunque lavorando da stamattina presto: interviste e cose di promo. Da quello che mi hanno raccontato, di solito questo aspetto era particolarmente impegnativo perché si dovevano fare tante piccole cose in tanti posto diversi della città, mentre in questo caso, visto che c’è il Covid, la casa discografica ha preso una camera dell’albergo solo per queste cose. Siamo un po’ di persone qui, facciamo collegamenti da remoto. Ed è abbastanza bello, molto bello dal punto di vista del paesaggio.

So che devo fare ancora un po’ di interviste, ma stasera inizia il Festival e mi va di vederlo, sono curioso. Mi ha sfiorato l’idea di chiudere ogni ponte con il mondo circostante, non aprire i social, non sapere niente. Ma non credo che andrà così: penso che sarà divertente vederlo con le persone con cui ho lavorato così intensamente. Credo che lo vedrò ma non so se lo vedrò tutto, come altri italiani: dura un po’ e nel mio caso sarà importante riposarsi. E quindi ci rivediamo domani.