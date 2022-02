Sanremo 2022, Giusy Ferreri: 'Porto sul palco l’inizio di un nuovo capitolo'

Quest’anno Giusy Ferreri torna in gara a Sanremo con il brano “Miele”, scritto da Davide Petrella e con la musica composta da Federica Abbate insieme a Fabio Clemente e Alessandro Merli - ovvero Takagi & Ketra.

“Voglio portare sul palco l’inizio di un nuovo capitolo”, racconta e Rockol la cantante, che il prossimo 18 febbraio darà alle stampe il nuovo album “Cortometraggi”, in uscita dopo l’anticipazione offerta dal singolo “Gli Oasis di una volta”, oltre che da quella del brano sanremese “Miele”.

Per la quarta serata del Festival Giusy Ferreri ha scelto di presentare la cover di "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti, accompagnata sul palco da Andy dei Bluvertigo. "Ci tenevo in particolar modo a scegliere un brano molto tradizionale del repertorio della musica italiana e poi soprattutto anche perché è un brano molto intenso e intimo, e io volevo una canzone in contrasto e differente rispetto al brano che porto in gara”, spiega la voce di "Non ti scordar mi di me". E aggiunge: "Ho pensato a Andy perché è un grandissimo artista, a 360 grandi, un polistrumentista. Lui salirà sul palco con il mellotron, i synth e il sax”.