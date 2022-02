Sanremo 2022, Michele Bravi e la sua ‘preghiera d’amore’ nel segno di Tim Burton e Elfman

A distanza di cinque anni dalla sua precedente partecipazione al Festival con “Il diario degli errori”, Michele Bravi quest’anno torna a Sanremo con “una sorta di preghiera d’amore” per raccontare attraverso la propria musica “l’importanza del legame umano”.

La canzone che il musicista umbro presenta in gara al Festival di Sanremo 2022 è "Inverno dei fiori”, un brano scritto e composto dallo stesso Michele con la sua “squadra di sempre", come racconta lui - che ha lavorato sulla stesura del testo del pezzo con Alex Andrea Vella insieme ad Alfredo Rapetti e sulla musica con Francesco Catitti e Federica Abbate.

“‘Inverno dei fiori’ nasce in modo del tutto casuale”, racconta a Rockol il musicista umbro spiegando la nascita e il significato della canzone. Durante una conversazione con i suoi collaboratori sulle piante invernali, Michele si è interrogato sulla loro capacità di “spaccare la neve e raccontare i propri colori”. “Proprio questa cosa - narra l’artista - “è stata una scintilla, una metafora su cui voler scrivere una canzone, perché l’idea che i fiori posso sbocciare e fiorire anche in inverno è il modo esatto per dire ‘l’amore oggi’”. Aggiunge: “Questa per noi è stata la volontà di scrivere una sorta di preghiera d’amore, estremamente fragile, estremamente umana per raccontare la difficoltà che si ha di creare un’intreccio umano”.

Il messaggio di Michele Bravi sull’”l’importanza del legame umano”, come spiega l’artista, musicalmente è sostenuto da una composizione che si ispira “all’immaginario musicale” di Tim Burton e a uno dei suoi “compositori preferiti”, Danny Elfman. Il cantante, anticipando di aver già iniziando a pensare al suo nuovo disco, successore di “La geografia del buio” uscito lo scorso anno, racconta:

“Sono affascinato dall’approccio della musica al cinema che è estremamente narrativo, descrittivo e dinamico. Per tutto questo mio nuovo percorso che inizia proprio con ‘Inverno dei fiori’ - che apre la strada a un nuovo disco o a un nuovo percorso musicale - ho voluto esasperare questa mia vena cinematografica”.

Per la quarta serata del Festival Michele Bravi ha scelto di presentare una cover di "Io vorrei.

non vorrei. ma se vuoi" di Lucio Battisti, caratterizzandola con un’arrangiamento e una dinamica “molto più teatrale” - “un gioco artistico”, sottolinea correggendosi lui e spiegando di non avere “la presunzione di interpretare la genialità di un Danny Elfman) - rispetto all’ originale. “Spero di non snaturare l’essenza della canzone e raccontarla con grande umiltà al pubblico”, dice Michele, affermando di essersi preposto sicuramente una “sfida artistica” e raccontando di voler far arrivare la sua cover dal palco dell’Ariston come un vero e proprio “omaggio a Battisti e Mogol, una delle più grandi coppie artistiche che la musica italiana abbia mai conosciuto”.