Sanremo 2022, la seconda conferenza stampa (martedì 1 febbraio)

La puntualità è come al solito un optional, e la conferenza stampa quotidiana da Sanremo, annunciata per le 12, inizia con un quarto d'ora di ritardo, con un ricordo del giornalista Tito Stagno, scomparso ieri.

Presenti al tavolo: Stefano Coletta, direttore di Rai Uno; Giuseppe Faraldi, assessore al turismo del Comune di Sanremo; Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno; Paola Marchesini, direttrice di Radio Due; Ornella Muti, ospite attesa per stasera lunedì 1 febbraio; e Amadeus.

La prolusione di Stefano Coletta, nel suo tipico linguaggio forbito (cita anche Sigmund Freud), è al solito francamente inutile dal punto di vista delle notizie relative al Festival. Un sermoncino di nobili intenti ma che costringe a rimandare la parte effettivamente concreta (quando lo è) della conferenza stampa e riduce il tempo delle domande e risposte.

L'assessore Faraldi introduce l'obbligatorio argomento "fiori di Sanremo", ma gli va riconosciuto il pregio della concisione.

Ornella Muti, per la prima volta a Sanremo, si dice "emozionata e felice" e speranzosa di far bene.

Paola Marchesini, a nome della radio ufficiale del Festival, ricorda che questa è la terza edizione di collaborazione dell'emittente con la manifestazione, che Radio Due le dedicherà cento ore di programmazione, ricorda che fino alle tre di notte I Lunatici daranno spazio ad argomenti sanremesi e sottolinea anche le riproposte di RaiPlay.

Amadeus dichiara il suo entusiasmo per essere arrivati all'inizio della manifestazione e omaggia Ornella Muti "che renderà il Festival ancora più bello". Elenca i nomi degli ospiti extramusicali e anticipa il collegamento con Orietta Berti e Fabio Rovazzi, dalla nave Costa Toscana, che avranno ospiti che hanno partecipato alle due edizioni precedenti del Festival: stasera ci saranno Colapesce e Dimartino, domani Ermal Meta, giovedì i Coma_Cose, venerdì i Pinguini Tattici Nucleari, mentre sabato la Berti e Rovazzi si esibiranno dall'Ariston.

Claudio Fasulo dedica un breve spazio alle proposte di RaiPlay, poi annuncia la sequenza dei cantanti di questa sera (la trovate in un articolo a parte).

La prima domanda arriva alle 12,43 e naturalmente tocca la questione riguardante Ornella Muti e le sue dichiarazioni sul possibile utilizzo della marijuana ("io promuovo la cannabis legale a scopo terapeutico e non l'aspetto ludico delle 'canne', questa polemica è francamente triste", spiega pazientemente l'attrice). Bene così, almeno l'argomento è stato esaurito (speriamo).

Riferiamo altre risposte - quelle su argomenti musicali.

Amadeus: "Non è offensiva la definizione di 'canzone sanremese', io cerco però canzoni che non sembrino scritte appositamente per il Festival. Quest'anno l'orchestra non voterà per dare spazio a una modalità diversa e più larga, e forse anche più imprevedibile".

Ornella Muti: "A me la musica piace tutta, 'tuttissima'. Non ho un genere che mi piaccia particolarmente. C'è una mia canzone sanremese 'del cuore', ne parlerò stasera".

Amadeus: "Con Fiorello ho provato una canzone per stasera".

Amadeus: "Le votazioni fatte dopo un solo ascolto sono fallibili, e per questa ragione l'ho abolito nella serata di selezione di Sanremo Giovani. So che le canzoni dei Giovani erano in rete, ma le radio non le passavano e il grande pubblico non le va ad ascoltare su internet. Nel Festival è un'altra cosa, il televoto è fondamentale, e infatti entra in gioco dopo più ascolti della canzone" (a proposito del peso percentuale complessivo del televoto, Claudio Fasulo promette un dato matematico fornito da esperti).

Amadeus: "Avevo invitato separatamente Mahmood e Blanco, non pensavo di metterli insieme; la proposta è venuta da loro, e mi ha colpito, stupito e entusiasmato".

Coletta: "L'ipotesi di squalificare qualsiasi canzone sia apparsa sui social per qualsiasi durata di tempo la prenderemo in considerazione nei prossimi regolamenti; aggiungo che quest'anno avrei salvato Gianni Morandi indipendentemente dalla durata del video apparso sui social, è un piacere troppo grande averlo in gara al Festival".

Amadeus: "Se concedi un tot di secondi sui social a tutti perdi la novità delle canzoni alla prima esecuzione al Festival. Fedez l'anno scorso, Morandi quest'anno... per me il discorso vale anche per un ragazzo sconosciuto: queste cose non succedono per procurare un indebito vantaggio alla canzone".

Amadeus: "Non si può prevedere oggi cosa lascerà questo Festival nel ricordo della gente. Potrò rispondere fra venerdì e sabato, forse".

Amadeus: "Morandi e Ranieri entrambi nella prima serata non sono un espediente acchiappapubblico, ma la loro compresenza non è casuale, è una specie di omaggio alle vecchie 'Canzonissima'. Così come la compresenza di Elisa ed Emma ha un suo senso narrativo. Quella di stasera e quella di domani sera saranno come due prime serate".

Amadeus: "Un ricordo al Festival di Mia Martini? Mia Martini la ricordiamo ogni anno con il Premio della Critica".

Amadeus: "Un voto dei social non è ipotizzabile, allo stato. I social sono un luogo dove si possono esprimere le proprie preferenze personali, chi vuole votare per una canzone del Festival può farlo con il televoto".

Amadeus: "I tempi sono cambiati, le canzoni negli anni Sessanta e Settanta duravano di più per mille motivi, oggi è tutto molto più veloce, e non solo per le canzoni. Ma i grandi successi durano nel tempo".

Amadeus: "Io credo che l'intrioto pubblicitario derivi dalla fiducia nel prodotto. Se quest'anno ci sarà molta pubblicità lo si deve al successo delle ultime edizioni. E l'aspetto musicale delle ultime edizioni credo sia stato molto importante".