Concerti, The Smile: cinque live in Italia a luglio

Il side-project di parte dei Radiohead chiamato The Smile ha annunciato un tour europeo che avrà inizio a metà di maggio e si concluderà nella seconda parte di luglio al Teatro Antico di Taormina.



Il trio - composto da Thom Yorke, Jonny Greenwood e dal batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner - ha pubblicato un primo singolo "You Will Never Work In Television Again" agli inizi di gennaio, seguito poi da "The Smoke". Si è inoltre esibito in tre concerti al Magazine di Londra lo scorso fine settimana (

leggi qui la recensione del live) ed ogni esibizione è stata trasmessa in live streaming online.



Il tour dei The Smile avrà inizio il 16 maggio a Zagabria, in Croazia, e si concluderà al Teatro Antico di Taormina il 20 luglio. Quella di Taormina non sarà l'unico live dedicato all'Italia, Yorke e compagni infatti saranno al Fabrique di Milano il 14 luglio, in Piazza Trento e Trieste a Ferrara il 15, all'Arena Sferisterio di Macerata il 17 e alla Cavea dell'Auditorium della Musica di Roma il 18 luglio.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 3 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 4 febbraio alle ore 11.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Per la data di Taormina i biglietti sono disponibili anche tramite Box Office Sicilia.