Verdena: un’intervista fra anarchia rock, Miles Davis e il nuovo album in arrivo

Libertà e anarchia compositiva. L’ultimo disco dei Verdena risale a quasi sette anni fa, ma la realizzazione della colonna sonora di “America Latina”, film dei fratelli D’Innocenzo, per la band bergamasca è stata un’iniezione di vitalità ed energia. “Quando i fratelli D’Innocenzo ci hanno contattato e ci hanno proposto questa collaborazione eravamo in studio al lavoro sul nuovo album e i tempi erano davvero strettissimi - raccontano i Verdena - abbiamo quindi pensato di scavare nei nostri archivi e di sottoporre del materiale inedito che non avevamo mai utilizzato. Tra questo materiale c’era ‘Fenuk’, una compilation di suite strumentali registrate da Luca a casa con il 4 piste a cassetta nel 2010, mentre Alberto in studio stava scrivendo i testi di ‘Wow’. Tra le 31 tracce di ‘Fenuk’ Fabio e Damiano hanno individuato due temi che sono stati poi sviluppati in diverse variazioni”. La strada, dopo l’uscita di questo progetto strumentale, porta verso il nuovo attesissimo album. Abbiamo scritto a Roberta Sammarelli, bassista del gruppo, che insieme ad Alberto e Luca Ferrari, ha risposto a diverse nostre domande.

In alcuni frangenti della colonna sonora che avete realizzato sembra di risentire la delicatezza o la furia di album come “Wow” o “Requiem”.

“Non so se ‘Wow’ o ‘Requiem’ ci abbiano influenzato. Non credo. I due pezzi su cui abbiamo passato più tempo, cioè ‘Brazil’ e ‘Scintillatore’ avevano tutto un altro stile quando sono stati registrati su un quattro piste nel 2010. Ci siamo lanciati sulla lavorazione come se fossero nuovi”.

Che cosa vi hanno chiesto i fratelli D’Innocenzo? Che cosa stavano cercando?

“Non sapevamo cosa cercassero all'inizio. Ai fratelli D'Innocenzo abbiamo spedito parecchio materiale. Di tutti i tipi. Loro hanno trovato interessanti ‘Brazil’, ‘Scintillatore’, ‘Stagno brado’ come temi, da lì sono partite tutte le derivazioni. Poi ci hanno mandato ‘Lullaby’, che noi abbiamo in qualche modo riarrangiato. Durante la registrazione c'è stato un continuo scambio di idee e impressioni tra noi e loro. È stato un lavoro corale”.

I Verdena di oggi da quali pezzi si sentono più rappresentati?

“‘Brazil(Abisso)’ e ‘Scintillatore (Bambola a gas)’”.

Che tipo di esperienza è stata scrivere una colonna sonora? Che cosa vi portate dietro da questo lavoro a livello di crescita?

“È stato molto interessante. In qualche maniera c'è stato un senso di libertà e anarchia molto più forte rispetto a quando componiamo per i nostri dischi. Di sicuro il fatto che non ci siano testi e cantato rende tutto più folle. Avevamo questi diversi temi e potevamo dipingerli e vestirli a seconda dei nostri gusti. Abbiamo usato anche dei metodi diversi di registrazione. Batteria con un microfono ad esempio. E stato tutto molto spontaneo. Quasi tutto alla prima”.

Sono passati quasi sette anni da "Endkadenz Vol. 2". A che punto è il nuovo disco?

“Dovevamo aspettare il numero sette! (Numero che ricorre più volte nella carriera dei Verdena: in ‘Caños’ c’è la famosa e mistica citazione ‘Seven è il numero degli alberi’). Il nuovo disco è a buon punto. Siamo al tredicesimo testo. Praticamente è tutto mixato. Inizia ad avere una sua forma e faccia. Abbiamo 16/17 canzoni in generale dopo una prima scrematura. Ne toglieremo ancora quattro a una seconda scrematura. Vorremmo fare un album singolo con dodici canzoni”.

Che tipo di rapporto avete con il tempo? Il vostro progetto è super atteso, ma vi state prendendo tutto il tempo che vi serve per chiuderlo.

“È passato un po' di tempo. È vero. Ma la verità è che abbiamo fatto le cose quando ci sentivamo di farle. Comunque sì, il tempo è pesato. È stato abbastanza snervante. Spero che al più presto possa uscire questo disco”.

Che cosa state ascoltando in questo periodo? Ci sono degli artisti che avete scoperto e che vi piacciono particolarmente?

“Nuovi ascolti: Mads Christensen con l’album ‘5212 helvete’; The grasshopper Lines heavy con “A cult that worships a god of death”. Vecchi ascolti: Miles Davis con ‘On the corner’ e ZZ Top con ‘Tres hombres’”.

In questi anni in Italia c'è stata un'esplosione del rap.

“Alcune cose rap ci piacciono molto. Soprattutto quando è oscuro e minimale”.

"Wow" ha compiuto dieci anni. Che cosa rappresenta quel disco per voi?

“‘Wow’ era il disco in cui volevamo essere pop, dopo la sbornia hard di ‘Requiem’. Ma non ci siamo riusciti molto! È uscito un progetto molto sperimentale alla fine. Penso che sia uno dei nostri dischi che suona meglio e che sia andato molto bene soprattutto grazie al lungo tour di supporto”.